Köprüye Takılan Römork Sıkıştığı Yerde Mahsur Kaldı

Bartın'da Orduyeri Caddesi'nden Kandırmak Caddesi'ne ilerleyen römork yüklü kamyon, Orduyeri Köprüsü altında sıkıştı. Bölgedeki trafiğin kilitlenirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Yapılan çalışmaların ardından trafik akışı normale haline dönerken, kamyonu kurtarmak için ekipler harekete geçti.

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından köprü altında mahsur kalan kamyonetin kasasında taşınan römorkların uç kısmındaki demirlerin sökülmesinin ardından kamyon hareket edebildi.

Öte yandan köprünün her iki tarafında da yüksekliğini gösterecek uyarı tabelasının bulunmaması dikkat çekti.

Kaynak: İHA