Ankara’da Kumar Baskını, Gözaltılar Var

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dernek adı altında faaliyet gösteren mekanda kumar oynatıldığı ve içki tüketildiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine mekana yapılan baskında 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da Kumar Baskını, Gözaltılar Var

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galaba Mahallesi’nde dernek adı altında faaliyet gösteren mekanda kumar oynandığı ve alkol tüketildiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, mekana çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edilince, arama kararı çıkarıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltın alınan kişiler hakkında idari işlemler sürüyor.

Kaynak: İHA

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