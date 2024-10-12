Düştüğü Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Kediye Yardım Eli

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 10 metrelik kuyuya düşen ve burada mahsur kalan yavru kedi, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düştüğü Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Kediye Yardım Eli

Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çağdaşkent Mesire Alanı'nda bulunan 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi için ekipler seferber oldu. Çukura düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımı ile kuyuya indi. Otomatik kapan kuran ekipler, kedinin içine girmesini bekledi. Kısa sürede kedi kapana girerken, ekipler hayvanı kuyudan çıkararak doğaya saldı.

Kaynak: İHA

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