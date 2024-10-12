Yük Treni 65 Yaşındaki Adama Çarptı

Kayseri'de Devlet Demiryolları'na ait yük treni, 65 yaşındaki Rasim Uzdil'e çarptı.

Yük Treni 65 Yaşındaki Adama Çarptı

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Elgin Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait yük treni, Rasim Uzdil'e çarptı. Makinistin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uzdil'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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