Ankara'da Korkunç Olay! 14 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü

Ankara'da birinci kattan apartman boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Görgü tanığı komşu, "Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı söyleniyor. Ufak tefek durumları kafaya takarmış" dedi.

Ankara'da Korkunç Olay! 14 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dengesini kaybeden 14 yaşındaki kız çocuk T. D., birinci katta yer alan evinin önündeki apartman boşluğundan yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocuğun vefat ettiği belirlenirken polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaklaşık 30 metreden düşen T. D.'nin bir süredir psikolojik problemleri olduğu ileri sürüldü.

'İLAÇ KULLANDIĞI SÖYLENİYOR'

Olayla ilgili konuşan komşu Hülya Çelik, "Anneanne ile büyük torunu, kızı evde bulamadıklarını ve aradıklarını söyledi. Bir süre haber alamadılar. Sonra ailenin feryatlarını duydum. Kızın cesedini apartman boşluğunda bulmuşlar. Anneannesi sığınağa bakmak için aşağıya inince torununu görmüş. Vefat eden kız lise öğrencisiydi. Binada karşılaştığımızda hal hatır sorar sohbet ederdik. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı söyleniyor. Ufak tefek durumları kafaya takarmış" dedi.

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Kaynak: İHA

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