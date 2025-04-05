Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Etkili Oldu

Bayburt ile Erzurum arasındaki 2.400 metre rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde, kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yüksek kesimler için yaptığı kar uyarısının ardından, gece saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırarak sürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Karayolları ekipleri, güzergâhta kar küreme çalışmalarına hız verdi. Tipinin aniden bastırması ve ardından gelen soğuk hava, yollarda yer yer buzlanmaya neden oldu. Bu nedenle geçitte ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, görevli ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olası kazaların önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışmaları da aralıksız devam etti. Ekipler, gece boyunca yolu açık tutmak için mesai yaptı.

Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Etkili Oldu - Resim : 1

Geçitten geçen sürücülerden Yıldıray Ata, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek tipinin ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Öte yandan, yüksek kesimlerde kar etkili olurken, şehir merkezinde ise zaman zaman sağanak yağmur görüldü.

Kaynak: İHA

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