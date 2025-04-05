Hatay’da Otomobil Bariyere Saplandı, Sürücü Yaralandı
Hatay’da bir otomobil yol kenarında bulunan demir bariyere saplandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı kavşağında yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyere saplandı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA