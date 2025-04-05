Yüksekten Düşen İşçiden 18 Gün Sonra Acı Haber
Kocaeli'de gemi imalat fabrikasında 10 metrelik yükseklikten düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak’ta bulunan gemi imalat fabrikasında çalışan Hasan Beyaz (30), 17 Mart tarihinde 10 metrelik yüksekten aşağı düşerek ciddi yaralanmıştı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Beyaz hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Beyaz, 3 Nisan tarihinde 18 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Ailesi tarafından teslim alınan cenaze dün gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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