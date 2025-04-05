Yüksekten Düşen İşçiden 18 Gün Sonra Acı Haber

Kocaeli'de gemi imalat fabrikasında 10 metrelik yükseklikten düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Yüksekten Düşen İşçiden 18 Gün Sonra Acı Haber

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak’ta bulunan gemi imalat fabrikasında çalışan Hasan Beyaz (30), 17 Mart tarihinde 10 metrelik yüksekten aşağı düşerek ciddi yaralanmıştı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Beyaz hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Beyaz, 3 Nisan tarihinde 18 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Ailesi tarafından teslim alınan cenaze dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Diyarbakır’da Feci Kaza, 1 Kişi Hayatını Kaybetti Diyarbakır’da Feci Kaza, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Başkenti Sağanak Vurdu! Yollar Göle Döndü, Valilikten 'Sel' Uyarısı Geldi Başkenti Sağanak Vurdu! Yollar Göle Döndü, Valilikten 'Sel' Uyarısı Geldi
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Apar Topar Final Yapıyor
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil
Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler