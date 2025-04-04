Diyarbakır’da Feci Kaza, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ilerlemekte olan motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Yaşanan kazada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi ise yaralandı.

Diyarbakır’da Feci Kaza, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alınan bilgilere göre, ilçe girişinde seyir halindeyken kontrolden çıkan sepetli motosiklet yan yattı. Kaza esnasında motosikletin üzerinde bulunan Abdullah Özyoldaş yaşamını yitirirken, Ercan D. İse yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Özyaldaşın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Diyarbakır
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