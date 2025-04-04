Balıkesir’de Firarilere Eş Zamanlı Operasyon! 12 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’de polis, hapis cezası olup firari durumda olan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Gerçekleştirilem operasyon sonucunda 12 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de Firarilere Eş Zamanlı Operasyon! 12 Kişi Tutuklandı

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü firari şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-17.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

96 ekip ve 320 personel ile birlikte yapılan operasyonlarda; 5-10 yıl hapis cezası olan 1 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 11 şahıs, ifadeye yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere, toplam 36 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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