Apartman Çıkan Yangında Faciadan Kıl Payı Kurtuldular

Yangın, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde çıktı. Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde bir apartmanın birinci katından bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Birinci katta ailenin evde olmaması büyük facianın önüne geçerken evin pencere ve kapılarının kapalı olması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu evde maddi hasar oluşurken ekipler tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA