Yozgat'ta Mart Bilançosu Belli Oldu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen 221 asayiş olayına müdahale ederken, olaylara karışan 186 şahıs da yakalandı. Asayiş denetimleri kapsamında 53 bin 675 kişi ve 23 bin 726 araç sorgulandı, 136 umuma açık yer denetlendi.

Kaçakçılık suçlarından 49 kişiye işlem yapılırken göçmen kaçakçılığı hususunda meydana gelen olayda 1 Irak uyruklu kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde 8 bin 499 kişi ile 19 bin 382 araç sorgulandı. 881 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA