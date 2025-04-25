Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu

Ağrı'da jandarma ekipleri kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda bin 250 paket sigarayla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Şüpheli olarak durdurulan araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kütahya’da Kaçak Sigara OperasyonuKütahya’da Kaçak Sigara OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

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