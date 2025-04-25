Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 7 kilo 100 gram metamfetamin ve 5 bin 700 TL ele geçirildi.

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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) görevlileri tarafından Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) Magnum ile yapılan çalışmalar çerçevesinde; 7 kilo 100 gram metamfetamin ve 5 bin 700 TL bulundu.

Operasyon kapsamında göz altına alınarak adli mercilere sevk edilen M.S. (41) ve I.S. (16) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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