Afyonkarahisar'da Sahte İçki Üretimine Suçüstü
Afyonkarahisar'da ekipler ihbar üzerine sahte içki üreten şahsın adresine baskın yaptı. Baskında bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde jandarma ekipleri Ş.K. isimli şahsın evinde sahte içki imal ederek sattığı yönünde bilgi aldı.
Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler değişik türlerde 51 litre sahte içki, 25 adet alkol damlatma çubuğu, 1 litre alkol yapımında kullanılan aroma maddesi ve 23 adet sahte/kaçak içki imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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