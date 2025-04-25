Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'da narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde G.G.'nin aracında ve ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada 11 paket halinde satışa hazır 45 gram metamfetamin ve 24 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. G.G. ile birlikte Y.G. de gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan G.G. ve Y.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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