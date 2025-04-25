Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Mersin Erdemli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Mersin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takiple ilçede uyuşturucu madde temin edip satanların da aralarında olduğu bir çok şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin bulunduğu ve kullandığı 20 adrese şafak vakti jandarma ve polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin TL nakit para, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, hassas teraziler, tabancalar ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarmada ifadesi tamamlanan şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şüpheli ise ifadesi sonrasında serbest kaldı. Polis ve jandarmanın savcılık koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmasını sürdüreceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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