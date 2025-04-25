İzmir'de Motosikletin Hız Göstergesini Çaldılar

İzmir Buca'da plakasız motosikletle sokağa gelen iki kişi, gözüne kestirdiği başka bir motosikletin hız göstergesini çaldı.

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İzmir'de Motosikletin Hız Göstergesini Çaldılar

İzmir'in Buca ilçesinde plakasız bir motosikletle sokağa gelen iki kişi, gözüne kestirdiği başka bir motosikletin yanında durdu. Şüphelilerden biri motosikletten inerek diğer motosikleti kurcalamaya başladı. Bir süre motosikleti inceleyen şüpheli, daha sonra hız göstergesini kırarak çaldı ve geldiği motosikletle olay yerinden ayrıldı.

O anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, motosikletin sahibi olan 'Motokeyfim' sosyal medya içerik üreticisi, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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İzmir Hırsızlık
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