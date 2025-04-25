Kastamonu-Cide Karayolunda Heyelan

Kastamonu-Cide karayolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

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Kastamonu-Cide Karayolunda Heyelan

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolu Valay mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Olayın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla yola kayan kaya ve toprak yığını temizlendi. Yoldaki trafik akışı sabah saatlerinde tek şeritte kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekipler, heyelan riski bulunan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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