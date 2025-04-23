Muş’ta Heyelan! Yol Ulaşıma Kapandı

Muş merkeze bağlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda heyelan yaşandı. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen Muş İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek bölgeyi yeniden ulaşıma açtı.

Muş’ta Heyelan! Yol Ulaşıma Kapandı

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve kar sularının etkisi ile yaşanan heyelan neticesinde yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, kaya ve toprak yığınını iş makineleri yardımıyla temizlerken; bölgede ulaşım çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaynak: İHA

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