Muş’ta Heyelan! Yol Ulaşıma Kapandı

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve kar sularının etkisi ile yaşanan heyelan neticesinde yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, kaya ve toprak yığınını iş makineleri yardımıyla temizlerken; bölgede ulaşım çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaynak: İHA