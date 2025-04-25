Kütahya’da Kaçak Sigara Operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya’da Kaçak Sigara Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Simav ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Yapılan iki ayrı baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde toplam 921 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin adet boş ve dolu makaron, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet hassas terazi jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Elde edilen ürünlerin, yasadışı yollarla piyasaya sürülmek üzere depolandığı tespit edildi.

Kütahya’da Kaçak Sigara Operasyonu - Resim : 1

Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin kimlikleri belirlenerek haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma adli makamlarca sürdürülüyor.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, vatandaşları da şüpheli durumları bildirme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

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Kaynak: İHA

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