Ağrı Tutak’ta Hafızlık Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Tutak İlçe Müftülüğü ve Tutak İtfaiye Amirliği iş birliğiyle Hacı Ali Seyhan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, öğrencilerin acil durumlarda doğru hareket etmelerini sağlamak ve yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri, tatbikat kapsamında öğrencilere yangına müdahale teknikleri ve tahliye süreçlerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, olası bir yangın durumunda nasıl davranacaklarını öğrenirken, itfaiye personelinin kritik görevlerini de yakından gözlemleme şansı buldu.

'GÜVENLİ ORTAM ÖNCELİĞİMİZ'

Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, tatbikatın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın dini eğitimlerini en iyi şekilde almaları kadar, güvenli bir ortamda yetişmeleri de bizim için öncelikli. Bu tür iş birlikleriyle öğrencilerimizin bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz” dedi. Kaya, desteklerinden dolayı Tutak İtfaiye Amirliği’ne, katılım sağlayan Kur’an Kursu öğreticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Bu anlamlı iş birliği, öğrencilerin hem manevi hem de pratik hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmalarını sağlayarak güvenli bir gelecek için önemli bir adım oldu.

Kaynak: İHA