Ağrı Tutak’ta Hafızlık Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Ağrı Tutak’ta hafızlık öğrencileri yangın tatbikatıyla bilinçlendi! Tutak Müftülüğü ve İtfaiye Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler tahliye ve yangına müdahale yöntemlerini öğrendi.

Ağrı Tutak’ta Hafızlık Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Tutak İlçe Müftülüğü ve Tutak İtfaiye Amirliği iş birliğiyle Hacı Ali Seyhan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, öğrencilerin acil durumlarda doğru hareket etmelerini sağlamak ve yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri, tatbikat kapsamında öğrencilere yangına müdahale teknikleri ve tahliye süreçlerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, olası bir yangın durumunda nasıl davranacaklarını öğrenirken, itfaiye personelinin kritik görevlerini de yakından gözlemleme şansı buldu.

'GÜVENLİ ORTAM ÖNCELİĞİMİZ'

Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, tatbikatın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın dini eğitimlerini en iyi şekilde almaları kadar, güvenli bir ortamda yetişmeleri de bizim için öncelikli. Bu tür iş birlikleriyle öğrencilerimizin bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz” dedi. Kaya, desteklerinden dolayı Tutak İtfaiye Amirliği’ne, katılım sağlayan Kur’an Kursu öğreticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Bu anlamlı iş birliği, öğrencilerin hem manevi hem de pratik hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmalarını sağlayarak güvenli bir gelecek için önemli bir adım oldu.

Çin ve Mısır’dan Ortak TatbikatÇin ve Mısır’dan Ortak TatbikatDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Ağrı Yangın
Tavuk Dönerciler Mercek Altında: 9 Milyon Liralık Ceza Yağmuru! Tavuk Dönerciler Mercek Altında: 9 Milyon Liralık Ceza Yağmuru!
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı
En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı
Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş