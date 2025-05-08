Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı

İlk olay 14 Nisan gecesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Kapüşonla yüzünü gizleyerek sokakta keşif yapan S.A., bir süre sonra F.A.'ya ait evin bahçe duvarına tırmandı. Bahçede duran ve içinde yaklaşık 100 metre elektrik kablosu ile bir matkap bulunan çuvalı gören şüpheli, duvardan atlayarak çuvalı aldı ve hızla uzaklaştı.

DUVARA TIRMANIP İÇERİ GİRDİ

İkinci olay ise 20 Nisan’da Akkapı Mahallesi’nde yaşandı. Bu kez Z.Z.'ye ait, inşaat halindeki bir eve yönelen şüpheli, yine duvara tırmanarak içeri girdi ve avluda bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin çaldığı kabloları taşıyarak duvar üzerinden yürüdüğü görüntülere de ulaşıldı.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli S.A.'yı tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda çaldığı malzemeleri tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti.

S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA