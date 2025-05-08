Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana’da gece yarısı evlerin duvarlarına tırmanarak elektrik kablosu çaldığı belirlenen bir şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi. Kimliğinin S.A. olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı

İlk olay 14 Nisan gecesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Kapüşonla yüzünü gizleyerek sokakta keşif yapan S.A., bir süre sonra F.A.'ya ait evin bahçe duvarına tırmandı. Bahçede duran ve içinde yaklaşık 100 metre elektrik kablosu ile bir matkap bulunan çuvalı gören şüpheli, duvardan atlayarak çuvalı aldı ve hızla uzaklaştı.

DUVARA TIRMANIP İÇERİ GİRDİ

İkinci olay ise 20 Nisan’da Akkapı Mahallesi’nde yaşandı. Bu kez Z.Z.'ye ait, inşaat halindeki bir eve yönelen şüpheli, yine duvara tırmanarak içeri girdi ve avluda bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin çaldığı kabloları taşıyarak duvar üzerinden yürüdüğü görüntülere de ulaşıldı.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli S.A.'yı tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda çaldığı malzemeleri tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti.

S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Tavuk Dönerciler Mercek Altında: 9 Milyon Liralık Ceza Yağmuru! Tavuk Dönerciler Mercek Altında: 9 Milyon Liralık Ceza Yağmuru!
Çine’de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Çine’de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Bursa'da Çınar Dalı Aracın Üzerine Düştü: Facianın Eşiğinden Dönüldü Bursa'da Çınar Dalı Aracın Üzerine Düştü: Facianın Eşiğinden Dönüldü
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Bodrum’da Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Kişi Savruldu Bodrum’da Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Kişi Savruldu
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı
En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı
Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş