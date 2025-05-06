Çin ve Mısır’dan Ortak Tatbikat

"Medeniyet Kartalı-2025" adı verilen bu tatbikat, Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait bir üste tamamlandı. Çin ordusundan yapılan açıklamada, bu tatbikatın iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlenmekte olduğuna ve küresel düzeyde değişen ittifak dinamiklerine işaret ettiği vurgulandı.

Çin'in bu vesileyle ilk kez Afrika kıtasına hava kuvvetleri unsurlarıyla konuşlandığına dikkat çekildi. 18 gün süren tatbikatta hava savaşı stratejileri, havada yakıt ikmali, hava üstünlüğü sağlama operasyonları, düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme çalışmaları ve savaş ortamında arama-kurtarma görevleri icra edildi.

Kaynak: DHA