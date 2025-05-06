2. Dünya Savaşı'ndan Sonra Bir İlk Yaşanmıştı: Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu almıştı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK YAŞANMIŞTI

Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis’te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi