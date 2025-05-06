2. Dünya Savaşı'ndan Sonra Bir İlk Yaşanmıştı: Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Son Güncelleme:
2. Dünya Savaşı'ndan Sonra Bir İlk Yaşanmıştı: Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu almıştı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

2. Dünya Savaşı'ndan Sonra Bir İlk Yaşanmıştı: Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu - Resim : 1

ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK YAŞANMIŞTI

Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis’te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

Yeni Alman Kabinesinde İlk Türk Kökenli Kadın Bakan GörevdeYeni Alman Kabinesinde İlk Türk Kökenli Kadın Bakan GörevdeDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Almanya Seçim
Son Güncelleme:
Gazze’de Can Kaybı 52 Bin 615’e Yükseldi Gazze’de Can Kaybı 52 Bin 615’e Yükseldi
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Hamas: İsrail 'Gazze' Planıyla Esirleri Feda Edecek Hamas: İsrail 'Gazze' Planıyla Esirleri Feda Edecek
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı