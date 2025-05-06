İran'da Limandaki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da meydana gelen patlamayı doğuran yangının forkliftten sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklandı.

İran'da Limandaki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da yaşanan patlamanın kaynağını ilk kez açıkladı. Kolivend, limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana tutulduğunu belirterek, "İlk tespitler olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı, güvenlik ve mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde" dedi.

İran'da Limandaki Patlamanın Nedeni Belli Oldu - Resim : 1

Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin, “Şehid Recai Limanı'ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi” ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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