Afyonkarahisar'da Zincirleme Tır Kazası: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda, Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyü civarında saatler önce yaşanan feci çarpışma yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 63 PY 400 plakalı tır, belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini yitirerek kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, tam önünde ilerleyen M.G.'nın kullandığı 06 DNM 837 plakalı tıra sert bir şekilde arkadan bindirdi.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücülerden C.K. ile yolcu konumundaki E.E. yaralandı. Çevredekilerin hızlı müdahalesi ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edilmesiyle, yaralılar olay yerinden alınarak en yakın hastanelere ulaştırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

Kaza, yoğun trafiğin aktığı karayolunda büyük bir kaosa yol açtı. Jandarma ekipleri, can kaybını önlemek adına yolu bir süreliğine tek yönden akışa kapattı. Araçlar kontrollü şekilde yönlendirilirken, inceleme çalışmaları tamamlanana dek sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının ve tanık beyanlarının incelendiği, kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın jandarma tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA