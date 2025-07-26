Adana’da Kan Donduran Cinayet: Para Vermeyen Annesini Tahta Sopayla Öldürdü

Adana’da uyuşturucu bağımlısı Oğuz Çetin (27), para vermeyen annesi Teslime Çetin’i (63) tahta sopayla döverek öldürdü. Şüpheli, “Annem bayıldı” diyerek 112’yi aradı, ancak annesinin öldüğü belirlendi.

Son Güncelleme:
Adana’da Kan Donduran Cinayet: Para Vermeyen Annesini Tahta Sopayla Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 24 Temmuz 2025 akşamı saat 21.00 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin (27), annesi Teslime Çetin’den (63) para istedi. Annesinin para vermeyi reddetmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Çetin, eline geçirdiği tahta sopayla annesini defalarca dövdü. Aldığı ağır darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılan Teslime Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana’da Kan Donduran Cinayet: Para Vermeyen Annesini Tahta Sopayla Öldürdü - Resim : 1

Oğuz Çetin, cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Annem bayıldı” diyerek yardım talebinde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Teslime Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbar üzerine adrese gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, mahallede büyük üzüntü ve şok yaratırken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Sevcan Hemşireyi Katletmişti! Vahşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cinayetten Sonra Sigara İçmişSevcan Hemşireyi Katletmişti! Vahşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cinayetten Sonra Sigara İçmişGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Mersin'de Kadın Cinayeti: Şizofreni Hastası Oğul, Annesini Öldürdü Mersin'de Kadın Cinayeti: Şizofreni Hastası Oğul, Annesini Öldürdü
Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın
Sinop’ta Sıcaklık Rekor Kıracak! Valilik Uyardı: Dışarıya Çıkmayın Sinop’ta Sıcaklık Rekor Kıracak! Valilik Uyardı: Dışarıya Çıkmayın
Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor
ÇOK OKUNANLAR
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme