Adana’da Kan Donduran Cinayet: Para Vermeyen Annesini Tahta Sopayla Öldürdü
Adana’da uyuşturucu bağımlısı Oğuz Çetin (27), para vermeyen annesi Teslime Çetin’i (63) tahta sopayla döverek öldürdü. Şüpheli, “Annem bayıldı” diyerek 112’yi aradı, ancak annesinin öldüğü belirlendi.
Adana’nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 24 Temmuz 2025 akşamı saat 21.00 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin (27), annesi Teslime Çetin’den (63) para istedi. Annesinin para vermeyi reddetmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Çetin, eline geçirdiği tahta sopayla annesini defalarca dövdü. Aldığı ağır darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılan Teslime Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Oğuz Çetin, cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Annem bayıldı” diyerek yardım talebinde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Teslime Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbar üzerine adrese gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, mahallede büyük üzüntü ve şok yaratırken, polis soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: DHA