Pazar günü seçim olsa ….. ?

Üretim gücünün üç temel, bundan fazla da yan kaynağı vardır. Önce temelden başlayalım…

Bunlar sermaye birikimi, işgücünün çalışanlar kısmı ve diğeri ise bir ton faktörü içine alan teknoloji seviyesidir. Bunlardaki büyüme oranları da bir çatı altında ekonomik büyümeyi şekillendirmektedirler.

Sermaye birikimi ekonomik sistemin (kapitalist, sosyalist) yapısal özelliklerine göre ya çoğunlukla devletin ya özel sektörün ya da iki grubun eliyle oluşturulur. Sahipliğini kim yaparsa yapsın ekonomik büyüme evresinde sermaye önemli bir üretim faktörüdür.

Ama yalnız başına değil doğal olarak…

Onu tamamlayan, onunla aynı yolda giden ve ona verimliliği aşılayan faktör ise çalışan bireydir. Belirli bir ücretle çalışmasına rağmen sermaye birikimine yön verdiği gibi onun hacmini daha da yukarılara taşıyarak ülkenin ekonomik büyümesini en derinden şekillendirendir.

Gelelim son dönemde ekonomi bilimini tüm yönleriyle kendine bağlayan ve cadı kazanı misali her şeyi içinde barındıran teknolojiye…

CADI KAZANI: TEKNOLOJİ

Teknoloji saklı veya açık bir şekilde üretilen ürünün içeriğini belirler. Bilgi birikiminden tutun, verimlilik ve kaynak dağılımının etkinliğine kadar çok etkeni kapsar. İnsan ve onun en etkin olduğu alanların ne olduğunu tanımlamakla kalmaz, tüm bu süreci şekillendirir.

Dahası da var…

Sosyo-politik faktörlerde teknolojik gelişmeyi etkileyen diğer bir gruptur. Demokrasi bunların alt yapısı yani özüdür tam anlamıyla…

Daron Acemoğlu’nun başı çektiği, sayısal iktisatla içi içe geçmiş bir çok araştırmacı son 20-25 yıldan beri kapsayıcı demokrasinin önemini ve teknolojik değişimle beraber ekonomik büyümeyi nasıl etkilediği üzerine eğilmişler ve bunun aynı zamanda ülke kalkınma farklılıklarını nasıl açıkladığını ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Kolay değil demokrasiyi ölçümlemek…

Kolay değil demokrasi ile kalkınma ve büyüme arasındaki ilişkiyi bir model kapsamında birleştirmek…

Kolay değil demokrasiyi özümsemek…

Zaten zor olanı anlamak ve anlatmak ve sonuçta da tüm bunları uygulanabilir bir ekonomi-politik çatıya yerleştirmektir esas olan.

Daron hoca ve araştırma takımı bunu yapıyor, yapmaya çalışıyor…

Kapsayıcı, her kesimi içine alan ekonomik büyümenin demokrasi ve teknolojik gelişme ile nasıl farklar yaratacağını ortaya koyuyor ve örnekliyor.

Günümüz ve gelecekteki tüm ekonomik ve sosyal süreci tayin edecek olan yapay zekanın hangi iş ve gruplarını olumlu/olumsuz etkileyeceğini sistematik olarak ortaya koymaktadır.

Biz mi ne yapıyoruz?

Biz her zamanki gibi gelecek Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu üzerine kurulmuş seçim araştırması yapıyoruz hala.

Değişim gerekiyor artık!