Yargının ‘Karanlık’ Savcısı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gitmeye başladım Çağlayan Adliyesi’ne.

Darbe girişimin üzerinden 1 yıl gibi bir zaman geçmişti. Ama ortalık halen yangın yeriydi.

Herkes tedirgin, herkes birbirinden şüphelenir vaziyetteydi.

Terör büroya muhalif gazeteci kimliğiyle girmek ise neredeyse imkânsızdı.

Savcılar harıl harıl çalışıyordu.

Bu süreçte kamuoyunun yakinen takip ettiği dosyalar vardı.

Şüphesiz en önemlilerinden biri Agos Gazetesi önünde katledilen Hrant Dink İddianamesiydi.

İşte bu iddianame böyle karışık bir süreçte yazıldı.

Yazan dönemin Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü’ydü.

O dönem herkesin hafızasına kazındı bu isim.

Onlarca FETÖ dosyası Kökçü’nün elinden geçti.

Kökçü yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle mi bilinmez kısa sürede adliyenin “en havalı” savcılarından biri haline geldi.

Sırtına geçirdiği siyah silah kılıfı, bazı büroların koridorlarında bağıra bağıra yürürken ki edası kulaktan kulağa konuşuldu.

Kimilerine göre terör büroda “prens” olmanın saltanatını sürüyordu, kimine göre ise ayrıldığı kâtip nişanlısına ‘ben buradayım’ diyordu.

Ama bir anda bazı şeyler değişmeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Şaban Yılmaz atandı.

Bilirsiniz Başsavcılar değişince bazı değişiklikler olur adliyelerde.

Bu süreçte Kökçü bir süre daha görevine devam etti.

Ancak kendisi için yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.

Kökçü’nün verdiği takipsizlik dosyaları tek tek yeniden açılıyordu. Bylock kullandığı tespit edilmiş iş insanına verilen takipsizlik kararında dahi Kökçü’nün imzası vardı.

Kökçü Anadolu Adliyesi’nde görevlendirildi.

Burada ise Türkiye’nin konuştuğu Polatgiller dosyasına baktı.

Bu kadar önemli bir dosyanın ne hale getirildiği hepinizin malumu.

Kimse de çıkıp bu soruşturma hakkında şaibeler olan bu isme neden verildi demedi.

Son süreçte Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakkında üç ayrı soruşturma olan Kökçü’yü, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki görevinden alarak Erzurum’a düz savcı olarak atadı. Kökçü ise emeklilik dilekçesi verdi.

Kökçü şimdilerde ise Yargıtay’da yargılanıyor.

Geçtiğimiz gün BirGün’de Kökçü’nün Yargıtay’a sunduğu dilekçesi yer aldı. Kökçü, “Ülkenin en büyük kara para aklama ile FETÖ’nün finansmanı soruşturmasının elinden alınıp kapatıldığını ve tüm delillere rağmen bir iş insanının kurtarıldığını” iddia ediyordu.

Kökçü’nün anlattığı doğru mu yalan mı bilinmez.

Ancak bilinen bir gerçeklik var.

Sayın savcı önce kendi kapattığı dosyaları anlatmalı…