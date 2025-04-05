Şampiyonluğun Umut Kırıntıları ve Teknik Direktörsüz Fener

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybederken, yalnızca turu kaybetmedi. Aslında alışıldık olan maç sonu olayları, Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkmasıyla başka bir yere evrildi. Bu noktada akıl da kaybedildi.

Kaybedilen maçla birlikte Fenerbahçe taraftarının, lider Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı ligde ilk kez kaybetmesiyle yeniden yeşermeye başlayan şampiyonluk ümitleri de yok olup gitti.

Ortadaki futbol, sarı-lacivertli ekip adına o kadar rezaletti ki Galatasaray, orta sahayı her seferinde hiçbir engelle karşılaşmadan geçti.

Fenerbahçe’nin en iyileri arasında sayılan Fred ve Amrabat sanki hiç bu seviyenin oyuncuları değillermiş gibiydi.

Galatasaray ise belki de sezonun en iyi oyununu Türkiye Kupası’na saklamış gibiydi. Makinenin her dişlisi tam performans verince izlemesi çok keyifliydi. Orta sahayı çabuk geçen Galatasaray, Fenerbahçe savunmasına neredeyse her atakta zor anlar yaşattı.

Osimhen gibi kaliteli bir isme sahip olunca da böyle bir futbolla golü erken bulmak hiç zor olmadı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir de penaltı golü bulunca Aslan artık iyice rahatladı.

TALISCA NEDEN VAR?

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Talisca’nın asistinde Szymanski topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe kulübesi dahil, bence herkes içten içe golün iptal edileceğini düşündü. Ancak ‘yarı otomatik ofsayt sistemi’nin düşüncesi farklıydı. Karara saygı göstermekten başka bir çare yok elbet ama şahsi fikrimce o gol ofsayttı.

Talisca karşılaşmada bir asist de yapmış olsa da artık bu takıma neden alındığı büyük bir soru işareti yaratıyor. Takım içinde belli bir süreyi de geride bırakmasına rağmen, önemli anların hiçbirinde sahne alamadı.

Dev uzatma dakikaları, kavga-dövüş derken bir derbiden daha Galatasaray üstünlüğünü izleyerek ayrılmış olduk.

Bitiş düdüğünün ardından hiçbir derbide galibiyet bulamayan Mourinho, sanıyorum Okan Buruk’un burnunu götürmek istedi. Şimdi bu hareketin ardından elinde yalnızca alacağı kim bilir kaç maçlık ceza kalacak.

Fenerbahçe, şampiyonluk için kalan son umut kırıntılarıyla, son maçlarını büyük bir bölümüne yüksek ihtimalle teknik direktörsüz çıkacak.