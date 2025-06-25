Osimhen’den Beklenen Dönüş ve Fenerbahçe’nin Çaldığı Kapılar

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Birçoklarına transfer dönemleri, Süper Lig’den daha heyecanlı gelir. Ne yalan söyleyeyim ben de bir süredir bu taraftayım.

Ligde sportif gerçeklikten söz etmek pek mümkün olmadığından, transfer sezonlarının hareketliliği pek bir cezbedici gelir bana. Bu sene transfer yarışı da erken kızıştı.

Galatasaray, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane’yi kaşla göz arasında, rakibi Fenerbahçe de devreye girmişken transfer ederek ilk kurşunu attı.

Daha bunun Osimhen’den gelecek haberi, kaleci transferi derken sarı-kırmızılı ekip için ve tabii futbolseverler için hareketli günler yakında.

Daha önce de söylemiştim burada. Osimhen’in kalması bir noktada faydadan çok zarar getirebilir. Hele bir de başarı gelmezse… Bunun sakatlığı var, formsuzluğu var. Var oğlu var… Kulüplerimizin bu kadar milyon euroları tek bir oyuncuya bağlaması bana çok uçuk bir fikir gibi geliyor.

FENERBAHÇE HANGİ KAPIYI ÇALSA HÜSRAN

Fenerbahçe tarafında ise yazılan çizilen isim çok.

Jonathan Davidler, John Duranlar, Jadon Sancholar havada uçuşuyor.

Jonathan David’in Juventus ile anlaştığı konuşulurken, John Duran’ın ise yolunun Türkiye’ye düşmesine çok zor gözüyle bakılıyor.

En yakın isim ise Jadon Sancho gibi görünüyor. Basınımız yine formunda. İngiliz yıldızın Fenerbahçe’ye ‘evet’ dediği öne sürülüyor.

Oyuncuların kampa yetişmemesine zaten alıştık ancak panik transferleri de bu gidişle kapıda gibi.