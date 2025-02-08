Mourinho 5-0 Yenilse Bu Kadar Üzülmezdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Erzurumspor’u 5-0’lık skorla, deyim yerindeyse, ezdi geçti. Teknik direktör Mourinho’nun önünde yeni transferler ve oynamaya fırsat bulamayan isimleri denemek için oldukça önemli bir fırsat vardı. Nitekim büyük beklentilerle gelen Anderson Talisca da sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmış oldu.

Ancak yeni oyunculara şans verme fırsatı, kabusa döndü. Fenerbahçe ara transfer döneminde savunmasına yaptığı takviyelerle yoluna daha emin adımlarla devam edebileceğini düşünüyordu. Ta ki Erzurumspor karşılaşmasına kadar. Önemsiz gibi görünen bir maçta Yusuf, Diego Carlos ve Djiku’dan sakatlık haberleri peş peşe geldi. Sarı-lacivertliler stoper hattında bir anda ara transfer döneminin de gerisine düşmüş oldu ve 5-0’lık galibiyet kabusa döndü.

Burada Mourinho’nun, zaten kopmuş olan bir maçta önemli isimleri oyuna alarak riske atması tartışılabilir ancak deneyimli teknik adamın, bu isimlerin kondisyon kazanmasını istemesi de anlaşılabilir bir durum. Ancak yine de Portekizli hocanın şapkadan tavşan çıkarması gerekecek.

GALATASARAY İÇİN SÖYLENECEK SÖZ YOK

Galatasaray’a ise söylenecek söz yok. Boluspor karşısında oynamayan oyunlarına şans verip güle oynaya kazandılar. Yeni transfer Alvaro Morata’nın takımına beraberliği getiren golü atması sevindirici noktalardan biri oldu.

Aslan yoluna kupada da dolu dizgin devam ederken, Yusuf ve Eyüp gibi gençlerin başarılı performansı ile oyuna damga vurdu.

FENERBAHÇE MEDICANA’NIN TRANSFER BOMBALARI

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam etse de taraftarın gelecek sene için transfer beklentisi büyük.

Öyle ki sosyal medyada taraftarların orta oyuncu Korneluk için başlattığı yangın sonunda karşılık buldu. Ancak bu transferinden daha büyüğü Hande Baladın oldu.

Eczacıbaşı’nın sembol isimlerinden Hande Baladın’ın ‘Sarı Melek’ olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada Eczacıbaşı taraftarları bu haberle yıkılırken, bu transfere başta karşı gibi görünen Fenerbahçe taraftarlarından da karşıt bir ses gelmemesi dikkat çekici oldu.

Öte yandan Ana Cristina, Arina Fedorovtseva, Meliha Diken ve Hande Baladın’dan oluşan ve oldukça kuvvetli görünen smaçör hattında yedek kalacak isimler kim olacak? Bu akıllarda biraz soru işareti yaratıyor.

Ancak her halükarda Fenerbahçe Medicana gelecek sene tüm kulvarlarda ambargo koyacak gibi görünüyor. Ah bir de pasör gelse…