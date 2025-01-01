Kulüplerin Hakem Düdüğüne Ortak Olması Çözer mi?

Ama rüyadan uyanmak çok da uzun zaman almadı. 'Yapı'ydı, bilmem neydi derken, yine futbol hariç her şey gündemdeydi. Öyle ki herkes mağdur ve herkese karşı diğerleri avantaj sağlıyordu. Hakemler yapılan açıklamalarla baskı altına alınmaya çalışılıyor, baskılandıkça hatalar daha büyük hataları doğuruyordu. Peki avantaj sağlayan kimdi?

KULÜPLER HAKEM DÜDÜĞÜNE ORTAK MI OLDU?

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, bundan sonraki dönemde Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonraki sürecinde yeni bir danışma kurulu kurulacağını ‘müjdeledi.’ Yapılan açıklamaya göre, bu kurulda kulüplerden temsilcilerin de olacağı belirtildi.

Kağıt üzerinde bu düşünce olumlu bir adım gibi görülse de hakem tartışmaları üzerinden dönen kavgalar için yeni bir cephenin açılmamış olmasının bir garantisi yok. Zira, Türk futbolundaki kafa yapısı değişmeden hiçbir sorunun çözülmeyeceği gün gibi ortada.

ARINA FENER’E ERKEN DÖNDÜ

Voleyboldan gelen güzel haberle devam edelim. Vodafone Sultanlar Ligi’nde ilk devreyi mevcut kadrosuyla zaten lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana’ya Çin’den piyango vurdu. Bütün bir sezonu kaçıracağı düşünülen ve ümidin kesildiği Smaçör Arina Fedorovtseva, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Ligde öyle ya da böyle lider olan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi’nin finalleri için Arina’nın dönüşüyle biraz daha umutlandı.

Çünkü sarı-lacivertliler her ne kadar namağlup olsa da zayıf takımlar karşısında dahi beklenmedik set kayıpları yaşıyordu. Arina’nın dönüşü doping etkisi yaratacaktır.

HERKESE 2024’TEN DAHA MUTLU BİR YIL DİLERİM. OLDUĞU KADAR.