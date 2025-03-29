Gol Yememeye Yemin Etmiş İki Takım

Fenerbahçe zor da olsa şampiyonluğu Bodrum FK ise ligde kalmayı istiyor. Gol yememeye yemin etmiş iki takım birbirlerini yenmeye çalışacak. Favori Fenerbahçe olsa da kim bilir, belki de bu son sıçrayıştır…

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Aranın hemen öncesinde Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını yine başka bir bahara bırakmış gibi görünürken, şimdi de ligin en zorlu deplasmanlarından birine gidecek.

Bodrum FK, ligde kalmak için ölüm kalım maçlarına çıkarken, son 6 maçında gol yemedi. Fenerbahçe de son 3 maçında kalesini gole kapatırken, karşılaşmanın golden yana kısır geçmesi olası görünüyor.

Karşılaşma bir yandan da Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais ile Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’yu karşı karşıya getirecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Zira Morais, Inter, Real Madrid ve Porto gibi takımlarda Mourinho’nun yardımcılığını üstlenen isim olmuştu.

Morais’in Bodrum’a gelmesiyle Ege ekibi adeta yeniden doğmuş ve ligin dibine demir atan takım görüntüsünden kazanan, kazanamasa da yenilmeyen bir takım görüntüsüne bürünmüştü.

Fenerbahçe’nin işi bu açıdan oldukça zor görünüyor. Oldukça diri bir takım olan Bodrum FK, yaralı ‘Kanarya’nın karşısında zorluk çıkarabilir.

Zira Fenerbahçe’de de Fred’in riske edilmemesi beklenirken bir de Bosna Hersek’in Romanya ile karşılaştığı maçta burnu kırılan veteran yıldız Dzeko akılları kurcalıyor.

Diğer bir yandan En-Nesyri ve Amrabat da Fas milli takımından geç dönünce, milli arada dinlenmiş değil oldukça yorgun bir Fenerbahçe görmemiz olası.

Sezon başından bu yana kadroda düşünülmeyen, tam Japonya’nın yolunu tutacakken yoldan döndürülen Cenk Tosun’un bu karşılaşmada sahada olması ya da en azından süre alması beklentiler arasında.

Milli maçlarda harikalar yaratan OĞuz Aydın’ın ise mutlaka sahada olmasını bekliyorum.

Tüm bu bilgiler ışığında biri ligin zirvesine, diğeri ise kümede kalmaya tırmanmaya çalışan ve mutlak galibiyete ihtiyacı olan takımlar çarpışacak. Favori Fenerbahçe olsa da, kim bilir… Belkş de bu son sıçrayıştır.

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