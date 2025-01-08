Galibiyet Var Ancak Ortada Futbol Yok!

Lige verilen aranın ardından heyecan 18. haftada kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe, sahasında nispeten kolay denilecek bir rakibe, Hatayspor’a karşı oynadı. Mourinho, ‘fırsat bu fırsat’ diyerek oynama fırsatı bulamayan Levent Mercan’ı sol bekte denedi. Dzeko ve En Nesyri’nin çift forvet oynaması da sarı-lacivertlilerin daha cesur ve gol arayan taraf olacağını düşündürmüş Faslı yıldız En Nesyri’nin erken gelen golü de farklı skorun geleceğini işaret etmişti.

Ancak maç ilerledikçe durum pek de beklenen gibi olmadı. Hatayspor ilk devrenin ortalarında eşitliği yakaladı. Fenerbahçe’nin yan paslarla birlikte durgun oyunu taraftarına yine bıkkınlık verdi. Neyse ki En Nesyri bir kez daha sahneye çıktı ve taraftarına bir nebze de olsa nefes aldırdı.

Fenerbahçe’nin durgun futbolu tat vermezken; Fred, Tadic, Osayi’nin randımansız oyununa rağmen Mourinho’dan bu durumu değiştirecek bir hamle de gelmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar ligin son sıralarında yer alan bir ekibe karşı bile hop oturup hop kalkarak, olası bir puan kaybını düşünürken, elde sadece lezzetsiz bir futbol kaldı.

Merak ediyorum, Fenerbahçeliler böyle kısır bir futbol oynatacağını bilseler, yine de Mourinho’yu takımın başında görmek isterler miydi?

ASLAN ZORLU DÖNEMEÇTE KÜKREDİ

Lider Galatasaray, ligin en zorlu ekiplerinden birini konuk etti. Öyle ki sarı-kırmızılı ekip için olası bir puan kaybı hiç de tesadüf olmazdı. Rakipler de zaten bu beklentiyle ellerini ovuşturuyordu. Galatasaray’da sahada bir kötü bir de iyi performans damga vurdu.

Davinson Sanchez, o kadar kalitesine yakışmayan hata yaptı ki önemini bir de kötü oynarken göstermiş oldu. Sanchez kötü günündeyken Aslan bildiğimiz performansından çok uzaktı. Sezon başında neden devasa bonservis bedeliyle transfer edildiğine anlam verilemeyen Gabriel Sara ise her hafta performansının üzerine koyarken, Göztepe karşısında da taraftarına resital sundu. Sezon sonunda Avrupa kulüplerinin sarı-kırmızılıların kapısını aşındıracağı şimdiden kesin gibi.

Göztepe ise yenilgiye rağmen ligde neden üst sıralarda yer aldığını bir kez daha kanıtladı. İzmir ekibi sahada oldukça dirençliydi. Yunus ve Mertens devreye girerek skoru 2-1’e getirdi ve olası bir kabusu engelledi.

Galatasaray tökezleyen oyununa rağmen 2-1 kazanarak, kötü oynarken de galip gelme alışkanlığını sürdürdü.

ARADIĞINIZ KARTAL’A ULAŞILAMIYOR

Ligde bu sezonu gözden çıkaran Beşiktaş, Rizespor deplasmanına konuk oldu. Rizespor’un da bastırmasıyla sahada yüksek tempolu bir mücadele vardı. Sİyah-beyazlı ekip her ne kadar mücadele etmeye çalışsa da ‘takım’ olmaktan çok uzaktı.

Sezon başında harikalar yaratan Immobile ve Rafa Silva ise o eski ihtişamlı günlerini adeta mumla aratır hale geldi. İki yıldız Rize deplasmanında da hayalet gibiydi. Fark yaratan oyuncularından beklenilen performanslar gelmeyince Beşiktaş da sıradan bir takım haline geldi.

Mert Günok’un harika performansı olmasaydı, Kartal Karadeniz ekibinden bir puanı dahi kurtaramayabilirdi. Zaten sahada maçı kazanmayı hak eden bir tane takım vardı. Onun da adı "Beşiktaş" değildi.