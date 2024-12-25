Fenerbahçe’nin Yaralarını Saracak Bant Yok

Ne teselli olacak iyi bir oyun var sahada ne de başka bir şey. Henüz ligin bitimine çok vakit olsa da aradaki fark kapanacak gibi gözükmüyor. Aksine, artık kağıt üstünde kolay görünen maçlar bile kabusa dönüşme potansiyeli taşıyor.

NE FENER ESKİ FENER, NE MOURINHO ESKİSİ GİBİ

Büyük umutlarla getirilen Jose Mourinho, o bilindik, imrenilen günlerinden çok uzakta. Bu kötü gidişi tersine çevirecek kudret elbette kendisinde var ancak, şu anki görünüm ve kadro yapısı pek de ışık vermiyor. Ne Fenerbahçe eski Fenerbahçe ne de Mourinho eski Mourinho gibi görünüyor. Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor, Göztepe; Avrupa’da Lille, Twente, AZ Alkmaar derken, yaşanan kayıplarla Fenerbahçe’nin yaralarını saracak yara bandı yok gibi görünüyor.

Nitekim, sezonun başında şampiyonluktan emin bir şekilde çıkılan yolda, taraftarın ne Ali Koç’a ne de Acun Ilıcalı başta olmak üzere yönetime inancı kaldı. Eyüpspor deplasmanında bırakılan 2 puanın ardından, Samandıra’da yönetime ve oyunculara yükselen tepkinin altı hiç de boş değil.

BURUK’TAN OYUNU DEĞİŞTİREN HAMLELER

Galatasaray ise en yakın rakibinin yine ve yeniden puan kaydettiği haftada, Kayserispor deplasmanında 5-1’lik skorla galip gelmesini bildi. Skor farklı da olsa takımda sorunlar da yok değildi elbet ama kötü günde kazanmak önemliydi.

İlk yarıda Kayserispor geriye düşmesine rağmen topa sahip olan taraftı. Ancak Okan hocanın akıllıca hamleleri, Galatasaray’ın üretkenliğini artırdı. Yunus’un 60 metre sürdüğü topun ardından güzel bir son vuruşla bitirdiği pozisyon da maçın artık ‘Aslan’ın lehine kopmasına neden oldu. Aslan kötü oynadığı günde bile silkinip kazanmasını bildi.

Bu tip maçlardan yara almadan çıkmakta en büyük pay tabii yetenekli ayaklara sahip olmaktı. Savunmada sık sık fire verse de Galatasaray, yediğinden çok daha fazlasını atabilecek ayaklara sahip olmasının ‘ekmeğini’ bolca yedi.

ARITK BİRAZ DAHA ‘VOLEYBOL ÜLKESİYİZ’

Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk yarısı sona ererken ligde tartışmaları bitirecek, hiç olmazsa büyük oranda azaltacak bir adım atıldı.

Hemen her sporda olduğu gibi hakem kararları ve zaman zaman görüntülü değerlendirme sonuçları tartışma yaratırken, Şahin Gözü teknolojisinin kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. Söz konusu uygulamanın normal sezonda yalnızca Burhan Felek’te kullanımda olacağı bildirilirken, bu maçlarda, servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi istatistikler takip edilecek. Sistem, Nisan 2025’te oynanacak play-off sezonunda ise 1-4 play-off’larının oynanacağı maçlarda da geçerli olacak.

Yeni uygulamayla Türkiye voleybolu biraz daha modern bir seviyeye atlayacak gibi görünüyor. Bunun yanında; beklemesi, en azından benim açımdan, oldukça sıkıcı olan ‘görüntülü değerlendirme’ sürelerinden de biraz olsun kurtulmuş olacağız.

‘Voleybol ülkesi’ olmakla sık sık övünülürken, Şahin Gözü teknolojisin bugüne kadar getirilmemiş olması büyük bir eksiklikti. Ancak geç olsun güç olmasın. Artık biraz daha ‘voleybol ülkesiyiz.’