Fenerbahçeliler 'Kuş' Gibi Hafiflemiştir

UEFA Avrupa Ligi’nde son ana kadar savaşıp Rangers karşısında 120 dakikalık mücadelenin sonun penaltılarla elenen Fenerbahçe, Süper Lig’in 28’inci haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor karşılaşmasında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında ‘acı’ bir darbe aldı.

Sarı-lacivertlilerin 120 dakikalık karşılaşmanın yorgunluğu her hallerinden belli oluyordu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun böylesi önemli bir karşılaşmaya kısmi rotasyonla çıkmasının yanında pek de uyumlu olmayan Dzeko ve Talisca tercihi fazlasıyla göz tırmaladı.

Rangers maçının en etkili isimleri arasında yer alan Szymanski’nin de kadroda olmayışı hücum hattında üretkenliği bir hayli etkiledi. Fenerbahçe’de sahanın en iyi isimleri Fred-Amrabat-Oğuz Aydın üçlüsüydü.

Nitekim sarı-lacivertli ekip, yanlış tercihler, 120 dakikalık yorgunluk derken, şampiyonluk yarışında neredeyse havlu attı. Maç eksiği ile lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşülmesi camiada kuşkusuz moral bozukluğu yaratacaktır.

Teknik direktör Mourinho’nun açıklamalarından da her ne kadar “matematiksel olarak şanslarının olduğunu” söylese de umudunun kalmadığı görülüyor. Deneyimli teknik adamın takımı, kendisinin demeç savaşlarında güçlü olduğu gibi sahada olamadı kuşkusuz.

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hayalleri yine başka bahara kaldı gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe’nin aksine kendi taraftarının dahi "öldü bitti" dediği Galatasaray kötü oynadığı karşılaşmaları bile kazanmasını biliyor.

Fenerbahçe taraftarı belki de artık "kuş" gibi hafiflemiştir. Çünkü "umut" bazen insanın sırtında büyük yük olabiliyor…