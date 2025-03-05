Fenerbahçe'de Umut, Galatasaray'da Soru İşareti

"Taraflara baktığınızda Galatasaray tarafında 4 puan önde olmalarına rağmen tuhaf bir mutsuzluk hakim. Fenerbahçe tarafı ise puan farkının 2 puan da olsa erimesine sanki şampiyon olmuş gibi sevindi."

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Süper Lig gerçekten sürprizlerle dolu. Geçen hafta oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanındaki 6 gollük karşılaşmada çelme yedi. Fenerbahçe ise aynı gün rakibinin kaybettiği 2 puanı evindeki karşılaşmada iyi değerlendirdi. Neticede puan farkı 4’e düştü.

Taraflara baktığınızda Galatasaray tarafında 4 puan önde olmalarına rağmen tuhaf bir mutsuzluk hakim. Fenerbahçe tarafı ise puan farkının 2 puan da olsa erimesine sanki şampiyon olmuş gibi sevindi. Şampiyonluğa karşı olan umut sezon başına bile bu kadar değildi sanki.

Tabii tarafların bu düşüncelerinde son dönemde Galatasaray’ın gerileyen futbolu ve Fenerbahçe’nin idare eder bir futbolla da olsa 3 puanları (derbi hariç) toplaması oldu. Ancak lider Galatasaray şu anda muhtemelen dünyada namağlup tek takım. Bu sezon kaybetmeyi hiç tatmadılar, kazanamasa da yenilmeyen bir ekip olan Galatasaray’ın taraftarı buna tutunabilir.

LİDERİN ZORLU FİKSTÜRÜ

Fikstürlere bakıldığında ise Fenerbahçe zor maçlarını geride bırakırken, Galatasaray için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fenerbahçe için umut ışığını, Galatasaray için ise soru işaretlerini akıllara getiren noktalardan biri de zaten bu.

Sarı-lacivertliler puan kaybı hakkını ligin ilk devresinde zaten doldurdu. Bu konuda üzerlerinde büyük baskı var. Ancak son zamanda öyle ya da böyle futbolda gözle görülür bir iyileşme var. Öğrencileri Mourinho’nun taktiklerine geç de olsa uyum sağladı.

Galatasaray’da ise kağıt üzerinde ilk 11’e yazılan oyuncular kaliteli gibi görünse de yedek kulübesinden beklenen katkı bir türlü gelemiyor. Ara transfer döneminde de Frankowski hariç yeni gelen oyuncuların "aşısı" henüz tutmamış görünüyor.

Ancak Galatasaray büyük kulüp, henüz yenilginin tadını bile bilmiyor. Öyle ya da böyle önümüzde uzun bir maraton var. İzlemek oldukça heyecanlı olacak.

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