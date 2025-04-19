Fenerbahçe Tepetaklak: Ana Cristina Tek Başına Yetemedi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde final serisinin heyecanı VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana arasında oynanan ilk maçla başladı. VakıfBank, zorlu (!) rakibi karşısında mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı.

Ancak ‘zorlu’ kelimesi biraz alışkanlıktan söylenen bir kelime haline geldi Fenerbahçe Medicana cephesi için. Çünkü ‘Sarı Melekler’ eski günlerinden çok uzak bir görüntü sergiliyor. Ne savunmada ne de hücumda ideal istatistiklerinden çok uzakta.

Rakiplerin korkulu rüyası ‘Golden Trio’nun performansı ise adeta alarm veriyor.

VakıfBank ise performans konusunda soru işaretleriyle başladığı ligde kendini toparlarken, CEV Şampiyonlar Ligi’nde de adını finallere yazdırmayı bir kez daha başardı.

Maç özelinde ise VakıfBank’ın köşe ikilileri adeta ateş etti. Marina Markova 26 sayıya ulaşırken, Kiera van Ryk ise 24 sayı katkısında bulundu. İkilinin 4 setlik sayı performansı toplamda 50 ediyor ki bu korkunç bir dominasyon… Milli oyuncu Zehra Güneş yine file önünde duvar ördü ve 6 blokla oynadı. O da sakatlıklarla boğuştuğu bir sezon öncesinden sonra kendisini yolda toparlayan isimlerden.

ANA CRISTINA TEK BAŞINA YETMEDİ

Fenerbahçe cephesinden bakıldığında ise tek derli toplu performansın takımın Brezilyalı yıldızı Ana Cristina’dan gelmiş gibi görünüyor. Ana Cristina, Galatasaray Daikin maçında kaldığı yerden devam etmek istedi ancak, takım pek onunla aynı sayfada değildi.

VakıfBank böylece hak ettiği bir galibiyete ulaşmış oldu. Hem hücumda hem de savunmada (burada Fenerbahçe’nin hücum tercihleri de Vakıf’ın daha da iyi görünmesine yol açtı) tam bir takım gibiydiler.

Fenerbahçe Medicana son sette yeniden dönecek gibi oldu. Ancak bana göre (bence herkese göre) maçın dönüm noktası, oyuna Melissa Vargas’ın yerine dahil olan Polonyalı Magdalena Stysiak’ın zaten dışarı giden topa yanlışlıkla dokunması oldu.

Ancak seri uzun, köprünün altından daha ne sular akacak göreceğiz…