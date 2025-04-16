Fenerbahçe Medicana Uçurumun Kenarından Döndü

Voleybol Sultanlar Ligi 1-4 etabının üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ederek seriyi 2-1’e getirdi ve finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

İki ezeli rakip arasındaki ilk maçta Galatasaray 5.5 yıllık aranın ardından Fenerbahçe’yi mağlup etmiş ve sarı-lacivertli taraftarların içine adeta kor düşürmüştü. Karşılaşmaya mutlak favori çıkan Fenerbahçe Medicana oyuncularındaki rehavet yüzlerinden dahi okunuyordu.

İlk maçtaki mağlubiyetle büyük bir şok yaşanırken, fatura da İtalyan baş antrenör Marco Fenoglio’ya kesildi. İtalyan’ın yerine yine başka bir İtalyan olan Marcello Abbondanza getirildi.

İkinci maçı da görece kolay bir şekilde kazanan sarı-lacivertliler üçüncü maçta da bir acaba dedirtti. Sarı-kırmızılı ekip maça ağırlığını koyarken, üstünlük bir gidip bir geldi. Galatasaray’ın adını yıllar sonra finale yazdırmasına ramak kaldı.

Ancak Fenerbahçe Medicana, bir şekilde yeniden sazı eline aldı. 4. Setin başında kurduğu 9-1’lik serinin ekmeğini de oldukça yedi. Karar seti de yine aynı üstünlükle gidince finale adını yazdıran taraf ‘Sarı Melekler’ oldu. Böylece uçurumun kenarından dönülmüş oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAKİ KORKU

Şimdi VakıfBank ile finalde kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe’nin taraftarlarını eminim ki büyük bir korku aldı.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0’lık avantajı koruyamayan sarı-lacivertliler adeta bir facia yaşamış ve VakıfBank’a altın set sonucunda elenmişti. Bu noktadan sonra VakıfBank final serisinin en büyük favorisi gibi görünüyor. Çünkü rüzgar daha Avrupa karşılaşması döneminde bu ekibin yönünden esmeye başladı.

Üstelik Fenerbahçe Medicana’daki dağınıklığı Guidetti’nin öğrencileri iyi değerlendirecektir. Bakalım sallanan ‘Kanarya’yı yıkabilecekler mi?