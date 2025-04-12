Fenerbahçe İçin Doğru Karar, Yanlış Zaman

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kıran kırana rekabet yalnızca, futbolla sınırlı değil. Bu iki takım arasında oynanan karşılaşmalar hangi branş olursa olsun, heyecanla takip ediliyor. Bu rekabetin en önemli olduğu alanlardan biri de hiç kuşkusuz voleyboldu.

Vodafone Sultanlar Ligi’ni lider bitiren Fenerbahçe Medicana ile lig 4’üncüsü Galatasaray Daikin, şampiyonluk yolundaki play-off eşleşmesinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Ve karşılaşmada kimsenin beklemediği bir şey oldu… Galatasaray Daikin, harika bir performansla, 5.5 yıllık aranın ardından Fenerbahçe’yi ilk kez mağlup etti.

Karşılaşmanın öncesinde kime sorsanız, Fenerbahçe’nin maçtan rahat bir galibiyetle ayrılacağını söylerdi ancak öyle olmadı. Nefes nefese geçen maçta, ‘Aslan’ filede yıllardır kuramadığı üstünlüğü, şampiyonluk yarışında kurmayı başardı.

İlkin Aydın’ın baştan sona etkili performansı, milli yıldıza kariyer rekorunu da kırdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı, 31 sayı kaydederek maçın en çok sayı atan ismi oldu.

FENOGLIO’YU GÖNDERMEK İÇİN GEÇ KALINDI

Fenerbahçe tarafında ise rehavetten midir bilinmez, kötü bir performans hakimdi. Son dönemde uzayan karşılaşmalardan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler bu maçta da şaşırtmadı. Dünyanın belki de en iyi kadrolarından birine sahipken, Marco Fenoglio gibi bir başantrenörün takımın başına getirilmesi, eleştiri oklarının hedefi olurken, İtalyan hoca ile yollar Galatasaray karşısında yaşanan hezimetin ardından ayrıldı.

Aslında sezona pek de kötü başlamayan Fenoglio’nun koltuğu ilerleyen günlerde sallanmaya başladı. Nitekim Fenerbahçe için en büyük hedef ligden de önce CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu.

Ancak bir başka Türk takımı olan VakıfBank’a karşı yakalanan 3-0’lık avantaj kullanılamadı ve altın set sonucunda sarı-lacivertliler bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayallerinin üzerine soğuk bir su içti.

Yollar aslında o zaman ayrılmalıydı. Galatasaray yenilgisinin ardından alınan ayrılık ise yalnızca şöyle ifade edilebilir: ‘Doğru karar, yanlış zaman’