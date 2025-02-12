Bu Zihniyet Varken ‘Uzaylı’ Hakem Bile Çare Olmaz

Ara transfer dönemi beklenildiği gibi hızlı geçti. Bu dönemde Fenerbahçe savunmadaki zafiyetlerini gidermek için tam iki stoper birden transfer etti. Ancak iki maç üst üste gelen sakatlık haberleri takımdaki tüm olumlu havanın üzerine adeta limon suyu sıktı. Takımda sağlam tek bir defans oyuncusu olarak Milan Skriniar kaldı.

Ligde üst üste galibiyetlerle yakalanan olumlu hava bundan sonra nasıl devam edecek hep birlikte göreceğiz. Mourinho’nun stoperde, Alanyaspor karşılaşmasının henüz 10. dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün yerine aldığı Sofyan Amrabat’ı sakatlık fırtınası geçene kadar kullanması çok olası görünüyor. Belki de başka çaresi yok…

Ancak Amrabat’ın savunmada kullanılması bu kez orta sahadan kuvvet kaybı yaşanması anlamına da gelebilir. Çünkü Amrabat’ın alternatifi olarak görülen İsmail Yüksek de Alanyaspor deplasmanından sakatlıkla döndü.

Portekizli teknik adamın hem ligde hem de Avrupa arenasında kadro oluştururken saçları biraz daha ağaracak gibi…

BÖYLE PENALTI OLUR MU?

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının hemen başında kazandığı penaltıyla, Morata’nın başarılı vuruşuyla 1-0 öne geçti. Ancak, penaltı kararı Türkiye’nin gündemine oturdu. Çünkü spor kamuoyunun büyük çoğunluğu bu pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü taşırken, Mertens’in penaltıyı almak için ayağını rakibe taktığını düşündü.

Onca koparılan yaygarayla uygulamaya konulan yabancı VAR ise bu pozisyonu müdahale etmedi. Yabancı VAR kararının da Türk futbolunda pek bir değişiklik yarattığı da söylenemezken, takımlardan ‘yabancı orta hakem’ talepleri de gelmeye başladı.

Ancak şu bir gerçek ki, Türkiye’de zihniyet değişmedikçe ister yabancı ister ‘uzaylı’ hakem gelsin hiçbir şey değişmez, değişmeyecek.