Biz Bu İşi Başarırız: Zaaflara Dikkat!

UEFA Uluslar Ligi’nde Milli Takım Rams Park’ta Macaristan karşısında 3-1 galip gelerek avantası kaptı. Aslında liderliği Galler’e bırakmasak, bu mücadelelere gerek bile kalmayacaktı ama olsun.

Orkun Kökçü ile öne geçen Milli Takım'ın üstünlüğü Macaristan cephesinin hızlı yanıtıyla çok uzun sürmedi.

Andras Schafer, 25’inci dakikada skora denge getirdi. Karşılaşmanın büyük bölümü 1-1’lik eşitlikle oynanırken kısır bir oyun sahadaydı.

Macaristan cephesi beraberliği yakaladıktan sonra savunmaya daha fazla ağırlık geldi.

Ancak İtalyan teknik adam Vincenzo Montella sürpriz bir hamle yaparak Barış Alper’i çıkarıp Deniz Gül’ü oyuna aldı.

Santrforlu oyunun ardından milliler de adeta kendilerine geldi. Tribünler bir anda coştu.

Çabuk oyuncularımız rakibin savunmasına zor anlar yaşatırken Oğuz Aydın maça damgasını vuran isim oldu. Üstelik Fenerbahçeli yıldızın ilk milli maçıydı. Hakkını verdi… 2 de asist yaptı.

Öte yandan İrfan CAn da oyuna girer girmez kalitesini ortaya koydu. Harika bir gole imza atan İrfan, maçın skorunu belirledi: 3-1

Elbette genç bir takım olmanın zorluklarını yaşadık ancak iki ayaklı sistemde 3-1’lik galibiyet büyük oranda turu garantiledi gibi…

Yeter ki savunmadaki zaaflarımız baş göstermesin, yeter ki Montella çalışan sistemi bozmasın, yeter ki konsantrasyonumuz bozulmasın. Biz bu işi başarırız…