Bir Yanıp Bir Sönen Şampiyonluk Ateşi ve Talisca

Fenerbahçe, puan farkını 3’e indirerek bir yanıp bir sönen şampiyonluk ateşini yeniden alevlendirdi. Umutlar nereye kadar sürer bilinmez ama Talisca da ilk kez ‘buradayım’ dedi.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1’lik skorla elenen Fenerbahçe’nin bu maçtaki oyunu korku filmlerini andırıyordu. Sezon içinde zaman zaman gidip gelen şampiyonluk umutları, ezeli rakibe kötü bir futbolla mağlup olunca bir kez daha suya düşmüş gibiydi.

Ancak teknik direktör Jose Mourinho, saha dışı olayların ardından aklını yeniden yeşil sahalara verebilmiş gibi göründü. İlk 11’de tam 7 değişiklik birden yapan Portekizli hoca 3-4-1-2 formasyonundan da geri adım atarak 4-2-3-1’e döndü.

TALISCA’NIN CEVABI

İlk yarının son bölümünde Trabzonspor’un bulduğu gol soğuk duş etkisi yaratsa da ikinci yarı daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı sahada. İkinci yarıda Talisca’nın oyuna girip Amrabat’ın stopere geçmesiyle formasyon değişmese de plan tuttu.

Trabzonspor kendi sahasına itilirken, Osayi’nin kazandığı penaltı işleri büyük ölçüde değiştirdi. Karşılaşma 1-1’e gelince gerisi de geldi zaten.

Geçen haftalarda demediğimizi bırakmadığımız Anderson Talisca’daki kıpırdanma biraz olsun göz doldurdu. "Neden Fenerbahçe’de?" soruları gündeme gelirken, Brezilyalı yıldız birisi penaltıdan, attığı 3 golle cevabı verdi.

Büyük maçlarda kayıpları oynadığı için eleştirilen Talisca, eski günlerinden uzakta olsa da Trabzonspor’a karşı esti gürledi. Attığı ‘Tsubasa’ golü de dikkat çekici oldu.

Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada, puan farkı birden eriyerek yeniden 3 puana düştü. Bir yanıp bir sönen şampiyonluk ateşi yeniden alevlendi.

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