‘Bebek Yüzlü Katil’ Solskjaer, ‘Special One’ Mourinho’ya Karşı

Süper Lig’in henüz ortasında dağılan Beşiktaş’ta hem başkan hem de teknik direktör değişti. Giovanni van Bronckhorst ile çok iddialı bir giriş yapan siyah-beyazlı ekip çok çabuk çakıldı.

Beşiktaş’ta başkanlık görevine gelen Serdal Adalı, ilk tercihi Sergen Yalçın’dan olumlu yanıt bulamayınca rotayı, oyunculuğu döneminde Manchester United efsaneleri arasında yer alsa da teknik direktörlüğü oyunculuğu kadar başarılı olmayan Ole Gunnar Solskjaer’e kırdı. Norveçli teknik adamla anlaşma sağlandığı resmen açıklandı.

Üç yılını ‘Kırmızı Şeytanlar’da geçiren Solskjaer, hiçbir kupada başarı sağlayamadı. Manchester United’ı 2021 yılında Avrupa Ligi finaline taşısa da burada da Villareal’e mağlup olarak istediğini alamadı.

Türkiye gibi taraftarın sabırsız olduğu ülkelerde Solskjaer’in işi İngiltere’dekinden daha da zor olacak gibi görünüyor. Zira, ülkeye alışmak için önünde yarım sezonluk bir dönem olsa da ‘sabır’ limiti çok kısıtlı olacak.

MOURINHO İLE ATIŞMIŞTI

İşin biraz da eğlenceli olabilecek bir boyutu var tabii ki… Solskjaer’in de Türkiye’ye gelmesiyle birlikte geçmiş defterler basınımız tarafından hemen açıldı. Çünkü Norveçli teknik adam, dünya üzerinde pek çok teknik adamın yaptığı gibi, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho ile demeç savaşına girmişti.

Manchester United’in başındayken, o dönemde Tottenham’ı çalıştıran Mourinho’nun öğrencisi Heung-min-Son’un maçtaki bir pozisyonunu sert bir dille eleştiren Solskjaer, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi” ifadelerini kullanmış ve tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Ancak böyle savaşların genelde kazanan tarafında yer alan Mourinho, jet hızıyla topa girerek, aynı sertlikte bir mesaj vermişti:

"Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım."

İşin futbol boyutunun yanında (Türkiye’de bu konuda ne kadar ümitli olunabilir bilmiyorum) lakabı ‘Bebek yüzlü katil’ olan Solskjaer ile ‘Özel Olan’ Mourinho arasındaki mücadeleleri izlemek de heyecanlı olacaktır. Bekleyelim…