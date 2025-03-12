Aslan Fenerbahçe'nin Hayallerini Suya Düşürdü

Karşılaşma 51’inci dakikada Fidan Aliti’nin kendi kalesine attığı gole kadar Akdeniz ekibinin üstünlüğü ile devam etti. Bu noktadan sonra, ellerini ovuşturarak bekleyen Fenerbahçelilerin hayalleri suya düşmeye başladı. Ardından Osimhen’in 62’nci dakikadaki golü de son darbe oldu.

Lider Galatasaray, uzun süredir iyi oynamasa da ayakta kalmayı başarabilen bir takım. Şampiyon olacaksa da bunun yüzü suyu hürmetine olacak. Kötü oynarken kazanmak büyük meziyet. Her ne kadar taraftarlar, her maçı yürekleri ağızlarına gelerek izlese de…

Alanyaspor karşısındaki zorlu galibiyetle Galatasaray bir adım daha sıçramış oldu. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada puan farkı 7’ye çıkarken, maç sayıları bir noktada eşitlenecek olsa da sarı-kırmızılılar sahip olduğu psikolojik üstünlüğü bir noktaya daha taşımış oldu.

Osimhen’e de bir parantez açmak gerek. Yalnızca tek sezon için takıma katılmış olsa da sahip olduğu aidiyet alkışı hak ediyor.

DOLMABAHÇE’DE NAZAR ÇIKTI

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı Gaziantep FK karşısında, üstelik rakibi 10 kişi kalmışken aldığı yenilgiyle neye uğradığını şaşırdı. Danimarkalı teknik adam Solskjaer, takımın başına gelmesinden bu yana ilk kez ligde yenilgiyi tatmış oldu.

Kendi kurmadığı kadroyla her hafta üzerine koyan bir görüntü sergileyen Danimarkalı hoca, gelecek sene için bir miktar umut depoladı.

İlk yarı kötü bir oyun sergileyen Beşiktaş, ilk şutunu kazandığı penaltı ile çekmiş oldu. Karşılaşmanın devamında ise, Gaziantep ekibi Beşiktaş’ın oyunu kontrol etmesine izin vermemekle kalmayıp, karşılaşmanın 61’inci ve 87’inci dakikalarında bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı. Üstelik ikinci golü Dolmabahçe gibi bir deplasmanda, 77’inci dakikada 10 kişi kalmışken yaptı.

Solskjaer’in henüz kredisi pek tabii var. Akıllarda soru işareti oluşması için ise çok erken. Zira Kartal için bu sezondan çok önceleri vazgeçilmişti