A Milli Takım Çölde Vaha Gibi

A Milli Takım, Macaristan karşısındaki rövanş karşısında kaldığı yerden devam etti. 3 gollü galibiyet, Uluslar A Ligi’ne yükselerek taçlandı. Bu jenerasyon Türk futbolunun son döneminde çölde vaha gibi.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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UEFA Uluslar Ligi’nde millilerimiz Macaristan karşısında play-off turunda galip gelerek A Grubu’na yükseldi. İlk karşılaşmadaki 3-1’lik skorun getirdiği avantajı sonuna kadar kullandık.

Macaristan, ilk maçta aldığı 2 farklı yenilginin ardından baskılı başladı. Skora Türkiye’nin değil onların ihtiyacı vardı. Ancak milliler ilk maçta kaldığı yerden devam etti.

Soğukkanlı oyunumuz ile Macarlara fırsat vermezken golleri de bulduk. Hakan Çalhanoğlu (ki milli takım performansı sık sık eleştiriliyordu) ve İsmail Yüksek orta alanda hiç teklemedi.

Oldukça genç bir takım olmamızın ekmeğini sonuna kadar yedik diyebiliriz. Nitekim karşılaşmanın 3-0’lık skoru da bunu teyit eder nitelikte oldu. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella da takımın başına geçtiğinden bu yana aklındaki oyunu takıma yansıtabilmiş göründü.

Şimdi Uluslar A Ligi’nde önümüzde zorlu bir periyot var. Ancak, bu genç takım zorluklarla mücadele etmeyi daha güçlü rakiplere karşı oynayarak öğrenecek.

Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız gibi yıldızlarımızın yanında Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli isimlerle, oyunumuz çok şey vadediyor. Yakaladığımız jenerasyonun değerini bilmeli…

Dünya kupası elemeleri öncesi, güzel bir ivme yakaladık. Orada da oyuncularımızın elinden geleni yapacağı ve Dünya Kupası hasretini sonunda dindirebileceğimizi düşünüyorum.

Ülke futbolundaki hakem, ‘yapı’ vb. tartışmaların gölgesinde, A Milli Futbol Takımımız adeta çölde vaha gibi. Tüm o çirkin tartışmalar, bir anlığına da olsa gölgede kalıyor.

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