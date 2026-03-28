Şehrin Manzarasıyla Harmanlanan Kadim Bir Sofra

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizin kokusu ile şehrin tarihsel dokusunun kesiştiği bu noktada, gastronomi dünyamız için yeni ama aslında çok "tanıdık" bir kapı aralandı.

Desert Group çatısı altında hayat bulan Tere, sadece bir ocakbaşı değil; bir şehrin hafızasına, estetiğine ve damağına yapılan zarif bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Gümüşsuyu’ndaki o ikonik Emin Onat binası, yıllarca farklı lezzet yolculuklarına ev sahipliği yaptı.

Bugün ise aynı mekân, Topaz’ın bıraktığı o görkemli mirası, ateşi merkezine alan daha samimi bir dille devam ettiriyor.

Kapıdan içeri girdiğinizde sizi karşılayan manzara, İstanbul’un o eşsiz panoraması olsa da asıl hikâye iç mekândaki detaylarda gizli.

Erginoğlu & Çalışlar imzalı mimari, mekânın geçmişine ihanet etmeden modern bir konfor alanı yaratmış.

Yaklaşık on metrelik dev bakır ocak, restoranın kalbi gibi atıyor.

Yeşilin en doğal tonlarını barındıran taşlar ve kahve-bronz mozaikler, dışarıdaki parkın dinginliğini içeriye davet ediyor.

Beyaz örtülü masalar ve yeşil deri sandalyeler ise geleneksel ocakbaşı kültürünü, İstanbul beyefendiliğiyle buluşturuyor.

Mekânın ismi, ocakbaşı sofralarının o mütevazı ama karakterli yeşilliğinden geliyor.

İsim seçimi bile aslında mutfak felsefesinin bir özeti gibi.

Basit olanın içindeki derinliği keşfetmek.

Mutfak şefi Mehmet Şahin’in liderliğinde, yılların tecrübesine sahip Ömer ve Remzi Sayın ustaların el birliğiyle hazırlanan menü, bir denge sanatı sunuyor.

Ateşin başında iki kardeş ustanın olması, mutfağa sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda bir aile sıcaklığı ve güven duygusu da katmış.

Sofraya oturduğunuzda ilk dikkat çeken, restoranın ismine sadık kalan Tere Salatası oluyor.

Taze, diri ve iştah açıcı.

Ancak asıl marifet, soğuk başlangıçlarda ve fırından çıkan sıcaklarda saklı.

Kuru meyveli zeytinyağlı enginar ve tahinli tarator gibi klasiklerin yanına eklenen modern yorumlar, damakta yormayan bir geçiş sağlıyor.

Özellikle fırından çıkan mini pideler ve çıtır kokoreçli pide, hamur işindeki ustalığın altını çiziyor.

Yöresel lezzetlerin rafine sunumu yerel mutfağın evrensel bir dille konuşabileceğinin de kanıtı.

Sıra ateşe geldiğinde, ocakbaşı kültürünün o vazgeçilmez ritüeli başlıyor.

Tere’nin iddiası, etin kalitesini pişirme tekniğiyle taçlandırmasında yatıyor.

"Tarak" olarak adlandırılan özel kesim et, ağızda dağılan yapısıyla gecenin yıldızlarından biri olmaya aday.

Küşleme ve Adana Kebap’ta ise yağ dengesi ve baharat kullanımı o kadar yerinde ki, etin kendi karakterini bastırmıyor.

Yemek sonrası tatlı seçimi ise genellikle en zor karar anıdır.

Klasik kabak tatlısına alternatif olarak sunulan pancar tatlısı, hem görsel hem de lezzet anlamında ezber bozuyor.

Toprak kokusunu tatlı bir dokunuşla tabağa taşımak, yaratıcı mutfak anlayışının en naif örneklerinden biri olmuş.

Aydın kabağı ile yapılan geleneksel seçimler ise köklere sadık kalanların damağını hoş bir iz bırakıyor.

Gülin ve Yücel Özalp çifti ile Görkem Girav’ın vizyonu, Pandeli gibi asırlık değerleri yaşatan bir anlayışın devamı niteliğinde.

Bir mekânın sadece duvarlardan ibaret olmadığını, o duvarlara ruh katanın "insan ve emek" olduğunu hissettiriyor.

İstanbul’da mekânlar değişir, isimler değişir; ancak ateşe duyulan saygı ve misafiri ağırlama sanatı doğru ellerde olduğunda, o şehrin tadı asla bozulmaz.

Tere, şehre yeni bir ocakbaşı getirmekten çok daha fazlasını yapmış; bize unuttuğumuz o zarif, gürültüsüz ve lezzet odaklı İstanbul akşamlarını geri vermiş.

Ateşin etrafında kurulan bu yeni sofra, hem müdavimlerini yaratacak kadar iddialı hem de ilk kez gelenleri evinde hissettirecek kadar alçakgönüllü.

Bu dengeyi korumak, günümüz gastronomi dünyasında belki de en büyük başarı.