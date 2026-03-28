Hürmüz Kapandı, Brent Petrol Fiyatı Uçtu!

Küresel enerji piyasaları, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların derinleşmesiyle birlikte sert bir sarsıntı yaşıyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili kapanma, arz güvenliğine ilişkin endişeleri keskin biçimde artırdı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 5,7 artışla 114,2 dolara yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) petrol yüzde 6,18 artışla 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Böylece petrol fiyatları, jeopolitik risklerin yeniden fiyatlamaya girdiği bir eşikte kritik seviyeleri test etmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi